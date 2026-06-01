Приговор вступил в законную силу.

Судогодский районный суд признал виновным жителя Нижегородской области по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.В декабре 2025 года водитель-грузоперевозчик вместе с родственником выехал из Москвы в Нижний Новгород.На 189 км трассы М-7 «Волга» в Судогодском районе он выбрал небезопасную скорость на скользкой дороге и потерял контроль над автомобилем.Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с несколькими транспортными средствами, в том числе с фургоном FIAT DUCATO и двумя легковыми автомобилями.В результате участники получили травмы, пассажир автомобиля обвиняемого скончался в медицинском учреждении. Ранее он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.Ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон суд отклонил. Прокурор выступил против такого исхода.Суд назначил наказание: 1 год лишения свободы в колонии-поселении и лишение права управления транспортными средствами на 2 года.