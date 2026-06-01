Игроки выделялись слаженностью в атаке и надежностью в обороне.

Хоккеисты муромского «Кристалла» под руководством тренера-преподавателя спортивной школы олимпийского резерва Сергея Владимировича Рвачева стали победителями суперфинала Всероссийского турнира «Золотая шайба».Команда одержала уверенные победы во всех матчах и подтвердила статус безоговорочных чемпионов.В ходе соревнований «Кристалл» обыграл архангельский коллектив со счетом 7:2, затем победил казанцев 5:1, а в решающем матче разгромил команду с Сахалина — 10:0.