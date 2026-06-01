Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в смертельном избиении приятеля, с которым он познакомился лишь за несколько часов до трагедии.

Заместитель прокурора города Коврова утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК РФ. Фигуранту вменяется умышленное нанесение тяжких телесных повреждений с применением предметов в качестве оружия, которые по неосторожности привели к гибели пострадавшего.По данным следствия, 24 февраля нынешнего года обвиняемый повстречал на улице будущую жертву и предложил вместе выпить у него дома. Застолье быстро переросло в конфликт, а затем и в драку: владелец квартиры сначала обрушил на голову гостя банкетку, после чего не менее десяти раз ударил локтями и дважды коленом в область головы и шеи.Решив, что потерпевший мертв, злоумышленник собрал вещи и якобы направился в полицию с повинной. Однако по пути он заглянул к знакомой, у которой остался на трое суток, и лишь затем вернулся домой, где его и задержали стражи порядка.В результате нападения потерпевший получил тяжелейшие травмы, включая закрытую черепно-мозговую, от которых скончался прямо на месте преступления. Свою вину обвиняемый признал полностью.Рассмотрение дела по существу пройдет в Ковровском городском суде.