Жительница Владимирской области стала узницей в собственной квартире.

В ковровскую службу спасения поступил тревожный звонок. На том конце провода была женщина, которая рассказала, что уже четырнадцать суток не может покинуть собственное жильё. Выход оказался заблокирован: супруг запер дверь, ушёл и бесследно исчез.Прибывшие на место сотрудники отряда услышали от хозяйки то же самое — она находилась внутри без ключей и какой-либо еды, а дозвониться до мужа не удавалось. Помощи ждать было не от кого. Спасателям ничего не оставалось, кроме как применить слесарный инструмент и осторожно вскрыть замочный механизм. Едва замок поддался, обессиленная и растерянная женщина вышла на лестничную клетку. От врачебного осмотра она отказалась.Теперь во всех обстоятельствах этого происшествия будет разбираться полиция.