Нарушения выявила проверка Селивановской районной прокуратуры, оценившей, как в учреждении соблюдаются права граждан.

Инспекция обнаружила в здании ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ» серьезные санитарные недочеты. Потолочное покрытие у входа в пищеблок и в варочном цехе оказалось поврежденным, в овощном складе на стенах также нашлись дефекты, а на полу не хватало нескольких плиток.Кроме того, в холодильниках для мяса птицы и замороженной рыбы не было контрольных термометров, из-за чего персонал не мог постоянно отслеживать температуру хранения продуктов.По итогам проверки надзорное ведомство внесло главному врачу больницы представление и поставило вопрос об административной ответственности для виновных сотрудников. Ход устранения всех замечаний прокуратура взяла на контроль.