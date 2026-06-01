В учениях участвовали 14 человек и 5 единиц техники.

В Гусь-Хрустальной на базе центральной районной больницы организовали пожарно‑тактические учения.По сценарию возгорание возникло в рентген-кабинете поликлиники на первом этаже из‑за короткого замыкания, в помещении появилось сильное задымление и угроза для людей.Персонал оперативно сообщил о пожаре и эвакуировал пациентов и сотрудников согласно плану эвакуации.К моменту прибытия пожарно‑спасательных подразделений эвакуация была завершена, представитель объекта доложил о полном выводе людей.Одно отделение сформировало звено ГДЗС для поиска очага, другое подключило автоцистерну к гидранту и проложило магистраль для тушения.Условный пожар потушили на площади около 20 кв.м.