Работы по по программам газификации и социальной догазификации в регионе идут постоянно.

Уровень газификации Владимирской области на начало 2025 года составил 86,14%. Показатель по стране — 74,7%. Об этом рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин в своемТем не менее, отметил парламентарий, к нему часто обращаются жители, чтобы узнать, когда газ придет непосредственно в их населенный пункт. Работы по по программам газификации и социальной догазификации в регионе идут постоянно.«Областная программа газификации корректируется ежегодно. Многое зависит от финансирования, от технологической готовности муниципалитетов и самих домовладений», — уточнил парламентарий.Так, например, за 2024 год были газифицированы 17 населенных пунктов Александровского района.В этом же году газ, по данным регионального министерства ЖКХ, должны прийти в пос. Майский, д.Соколово, д.Ивановское Андреевского сельского поселения, с.Годуново, д.Новоселка, д.Федоровское, д. Старая, д. Дубна.Известен план работ и на 2026 год. Работы проведут в д.Прокофьево, д.Тириново, д.Степаниха, с.Рюминское, д.Измайлово, д.Обашево, д.Антонка, д.Вишняково, д.Большое Михалево, д.Вертягино, д.Исаевка, д.Вязьмино, д. Малое Шимоново.«Чтобы планы реализовались, нужно пройти все этапы. Например, сейчас в селе Рюминское, где живут более сотни семей, строят межпоселковый газопровод — от пос. Балакирево. Работы идут в соответствии с графиком, и в течение 2025 года газопровод высокого давления будет построен. Следующий этап — распределительные сети и подключение домов», — пояснил Говырин.