Тибетский мастиф, который держит в страхе жителей деревни в Александровском районе, привлек внимание главы Следкома РФ. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении

Тибетский мастиф, который держит в страхе жителей деревни в Александровском районе, привлек внимание главы Следкома РФ. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении собаки на людей. Речь про пса с милым именем Тимоша, в прошлом году он покусал ребенка, а в начале марта накинулся рабочего. «Шестой канал» рассказывал эту историю на минувшей неделе. Как