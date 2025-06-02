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<a href="https://33live.ru/novosti/02-06-2025-pyanyj-muzhchina-otkryl-strelbu-iz-oxotnichego-ruzhya-u-sebya-doma-na-diktora-levitana.html" target="_blank">Пьяный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья у себя дома на Диктора Левитана</a> - Во Владимире пьяный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья. Всё произошло в понедельник, 2 июня, в районе трех часов дня, недалеко от дома №51 на Диктора Левитана. Как сообщили местные