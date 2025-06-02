Во Владимире пьяный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья. Всё произошло в понедельник, 2 июня, в районе трех часов дня, недалеко от дома №51 на Диктора Левитана. Как сообщили местные
Во Владимире пьяный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья. Всё произошло в понедельник, 2 июня, в районе трех часов дня, недалеко от дома №51 на Диктора Левитана. Как сообщили местные жители «Шестому каналу», мужчина, хорошенько выпив, решил пострелять из окна. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Территорию обследовали, проводили розыскные действия. Екатерина Симоненкова,