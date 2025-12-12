Следствие подсчитало общую сумму взяток, в которых удалось уличить замгубернатора Александра Ремигу. По оценкам правоохранительных органов, на данный момент это число превышает 53 миллиона

Следствие подсчитало общую сумму взяток, в которых удалось уличить замгубернатора Александра Ремигу. По оценкам правоохранительных органов, на данный момент это число превышает 53 миллиона рублей. Об этом сообщил председатель Следкома России Бастрыкин в своем интервью медиахолдингу РБК, рассуждая на тему борьбы с коррупцией. Из статьи РБК Также расследуется уголовное дело в отношении первого заместителя губернатора