В Законодательном Собрании Владимирской области прошло рабочее совещание, посвящённое поправкам к проекту закона, который определяет порядок включения территорий садоводства и огородничества в границы населённых пунктов. Документ был принят в первом чтении в октябре, но депутаты решили его доработать. Роман Кавинов, зам. председателя Законодательного Собрания Владимирской области Когда мы рассматривали на октябрьской сессии с депутатами этот