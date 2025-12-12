На Владимирской инвестиционном конгрессе правительство 33-региона заключило соглашения по созданию огнеупоров, кварцевого стекла и индустриального технопарка. Презентации предприятий
<a href="https://33live.ru/novosti/12-12-2025-na-vik-2025-vladimirskaya-oblast-zaklyuchila-soglasheniya-po-sozdaniyu-ogneuporov-kvarcevogo-stekla-i-industrialnogo-texnoparka.html" target="_blank">На ВИК-2025 Владимирская область заключила соглашения по созданию огнеупоров, кварцевого стекла и индустриального технопарка</a> - На Владимирской инвестиционном конгрессе правительство 33-региона заключило соглашения по созданию огнеупоров, кварцевого стекла и индустриального технопарка. Презентации предприятий
[url=https://33live.ru/novosti/12-12-2025-na-vik-2025-vladimirskaya-oblast-zaklyuchila-soglasheniya-po-sozdaniyu-ogneuporov-kvarcevogo-stekla-i-industrialnogo-texnoparka.html]На ВИК-2025 Владимирская область заключила соглашения по созданию огнеупоров, кварцевого стекла и индустриального технопарка[/url] - На Владимирской инвестиционном конгрессе правительство 33-региона заключило соглашения по созданию огнеупоров, кварцевого стекла и индустриального технопарка. Презентации предприятий