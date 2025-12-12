На Владимирской инвестиционном конгрессе правительство 33-региона заключило соглашения по созданию огнеупоров, кварцевого стекла и индустриального технопарка. Презентации предприятий

На Владимирской инвестиционном конгрессе правительство 33-региона заключило соглашения по созданию огнеупоров, кварцевого стекла и индустриального технопарка. Презентации предприятий были представлены на масштабной выставке в «Суздаль-Арене». По итогам рабочих встреч с губернатором Александром Авдеевым стороны подписали свыше 10 инвестиционных документов. Одним из ключевых стало четырёхстороннее соглашение о создании в Судогодском муниципальном округе производственного комплекса огнеупорных материалов.