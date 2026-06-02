На смотровой площадке у Дмитриевского собора во Владимире стартовали работы по установке памятника князю Андрею Боголюбскому. Подготовительный этап завершен: залиты сваи, выполнена

На смотровой площадке у Дмитриевского собора во Владимире стартовали работы по установке памятника князю Андрею Боголюбскому. Подготовительный этап завершен: залиты сваи, выполнена геодезическая разбивка, все земляные работы согласованы с коммунальными службами. На следующей неделе появится ограждение, и подрядчики приступят непосредственно к установке монумента. К слову, это часть большой культурной программы, которую финансирует меценат Али Узденов.