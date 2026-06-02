Из глыбы в произведение искусства: фестиваль «Владимир – белокаменная столица» стартовал в областном центре. 10 скульпторов из разных уголков страны и дружественных стран приехали во

Из глыбы в произведение искусства: фестиваль «Владимир – белокаменная столица» стартовал в областном центре. 10 скульпторов из разных уголков страны и дружественных стран приехали во Владимир чтобы внести вклад в сохранение белокаменного зодчества. Первый этап работы уже выполнен – на карьере в Мелехово выбрали камни, из которых в течение месяца будут ваять скульптуру. Дальше торжественная