При обнаружении клеща на теле незамедлительно обращаться в медучреждение для обследования.

За прошедшую неделю в регионе зафиксировано около 300 обращений, связанных с укусами клещей, сообщили местные службы здравоохранения.Сезон активности клещей в лесах и на приусадебных участках перешел в пик, поэтому специалисты просят жителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.В официальных отчетах отмечают, что случаев клещевого вирусного энцефалита в области не зарегистрировано.Лабораторно подтвержденные инфекции включают 24 случая иксодового клещевого боррелиоза и один случай гранулоцитарного анаплазмоза человека.При подозрении на заражение врачам обычно рекомендуется профилактический курс антибиотиков.Жителям советуют носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и тщательно осматривать тело после прогулок.