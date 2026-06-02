При обнаружении клеща на теле незамедлительно обращаться в медучреждение для обследования.
За прошедшую неделю в регионе зафиксировано около 300 обращений, связанных с укусами клещей, сообщили местные службы здравоохранения.
Сезон активности клещей в лесах и на приусадебных участках перешел в пик, поэтому специалисты просят жителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.
В официальных отчетах отмечают, что случаев клещевого вирусного энцефалита в области не зарегистрировано.
Лабораторно подтвержденные инфекции включают 24 случая иксодового клещевого боррелиоза и один случай гранулоцитарного анаплазмоза человека.
При подозрении на заражение врачам обычно рекомендуется профилактический курс антибиотиков.
Жителям советуют носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и тщательно осматривать тело после прогулок.