Владимирская икона Божией Матери — это не просто памятник древнерусской живописи, а величайшая святыня, с которой переплетена судьба целого народа. Ежегодно православная церковь отмечает ..

Владимирская икона Божией Матери — это не просто памятник древнерусской живописи, а величайшая святыня, с которой переплетена судьба целого народа. Ежегодно православная церковь отмечает праздник в ее честь несколько раз в году, но дата 3 июня занимает особое место.В этой статье мы расскажем, почему Владимирская Богоматерь считается главной покровительницей России, в чем она помогает и как правильно провести этот праздничный день. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Сретение Владимирской иконы Божией Матери: история праздника 3 июняПразднование 3 июня (по новому стилю) установлено в память о спасении Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году. Однако это лишь одна из многих страниц «летописи чудес».Еще одним из наиболее известных чудес Владимирской иконы Божией Матери в церковной традиции считается спасение Руси от нашествия Тамерлана в 1395 году. Грозный завоеватель Тамерлан уже был у ворот Москвы. В Москву из Владимира спешно везли икону. В тот самый час, когда москвичи встречали (сретали) образ, Тамерлану приснился сон: с горы спускаются святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии — Величественная Жена. Проснувшись в ужасе, хан спросил советников, что это значит. Те ответили: «Это Мать христианского Бога, она их Заступница». В тот же день Тамерлан развернул войска и ушел без боя.По преданию, икона была написана самим апостолом и евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезничало Святое Семейство. В XII веке образ попал на Русь как подарок из Константинополя, а князь Андрей Боголюбский перевез его во Владимир, дав иконе ее нынешнее имя.Когда князь Андрей Боголюбский вез икону из Киева, неподалеку от Владимира лошади вдруг остановились и не могли тронуться с места. Ночью князю явилась Сама Богородица и повелела оставить образ во Владимире. Так икона получила свое имя и стала символом переноса столицы Руси.Владимирский собор неоднократно горел, его грабили захватчики, сдирая драгоценные оклады, но сама икона на дереве каждый раз оставалась невредимой, будто невидимая стена защищала ее от пламени.В чем помогает Владимирская икона и о чем ей молятся?Владимирская икона относится к иконографическому типу «Умиление» (Елеуса). На ней Младенец Христос прижимается щекой к Матери, что символизирует безграничную любовь и доверие.Верующие обращаются к Владимирской Богородице в самых разных жизненных ситуациях.О мире и согласии: икона издавна считалась «миротворицей», усмиряющей вражду.О принятии трудных решений: перед ней молятся, когда стоят на распутье.Об исцелении: существует множество свидетельств о помощи при болезнях глаз и сердца.О защите Отечества: как и столетия назад, Богородицу просят о мире на родной земле.Как правильно провести праздник иконы Владимирской Божьей МатериДля православного христианина этот день — повод для молитвы и духовного обновления.Посещение храма: главное богослужение проходит утром. В этот день совершаются праздничные литургии и крестные ходы.Домашняя молитва: если нет возможности пойти в церковь, можно прочитать акафист или краткую молитву Богородице дома перед семейным образом.Дела милосердия: праздник — лучшее время, чтобы помочь ближнему, навестить одиноких родственников или заняться благотворительностью.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .