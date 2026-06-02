Выставка работает до 20 июня.

В ТЦ «МЕГАТОРГ» стартовала уникальная экспозиция лучших работ регионального конкурса по благоустройству «Пространство будущего: мой родной край 2026».Школьники и студенты представили смелые идеи по преображению родных городов и сел.В этом году конкурс вырос: он впервые получил статус регионального, вошел в национальный проект «Креативная экономика» и объединил участников 12–22 лет со всей области.Отдельного внимания заслуживает номинация «Культурный код», где студенты творческих направлений перевели историю и традиции региона в современные архитектурные формы.Лучшие проекты не останутся только на бумаге — их рекомендовали органам местного самоуправления как реальные кейсы для благоустройства, и некоторые решения могут скоро появиться на улицах.