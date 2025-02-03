Заместитель главы администрации города Сергей Сысуев с 10 февраля перестанет осуществлять свои рабочие обязанности. Как уточнили в мэрии, такое решение было принято по соглашению сторон.

Заместитель главы администрации города Сергей Сысуев с 10 февраля перестанет осуществлять свои рабочие обязанности. Как уточнили в мэрии, такое решение было принято по соглашению сторон. Сергей Сысуев на посту заместителя главы администрации курировал вопросы архитектуры и строительства. Временно этим заниматься будет другой замглавы – Глеб Серегин, который отвечает за сферу ЖКХ. Прокомментируйте новость у нас