«Такого в нашей практике еще не было,» – так спасатели прокомментировали этот выезд. Женщина замуровала двери общей с бывшим мужем квартиры во Владимире. Историю изощренной женской мести

«Такого в нашей практике еще не было,» – так спасатели прокомментировали этот выезд. Женщина замуровала двери общей с бывшим мужем квартиры во Владимире. Историю изощренной женской мести рассказали сотрудники городского поисково-спасательного отряда. Спасателей вызвали открыть дверь. Вполне обычный вызов. Приехав на место, специалисты увидели мужчину с девушкой, озадаченно стоящих у одной из дверей в квартиру.