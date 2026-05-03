6 мая в музее «Ковров — город оружейной славы» откроется большая передвижная выставка, посвященная жизни и подвигам Георгия Жукова. Посетители смогут увидеть редкие экспонаты из семейных архивов полководца и фондов Музея Победы, многие из которых ранее были недоступны широкой аудитории. В рамках проекта будет представлено 25 планшетов, которые освещают различные этапы жизненного пути Георгия Константиновича