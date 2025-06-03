На 22 неделе (с 26 мая по 1 июня) в области заболеваемость ОРВИ упала, а ковидом – наоборот, выросла. Статистикой поделились в пресс-службе областного Роспотребнадзора. Итак, больных ОРВИ за

На 22 неделе (с 26 мая по 1 июня) в области заболеваемость ОРВИ упала, а ковидом – наоборот, выросла. Статистикой поделились в пресс-службе областного Роспотребнадзора. Итак, больных ОРВИ за неделю стало меньше на 10,6%. В больницы области с симптомами этой инфекции обратились 4 595 человека и 1 227 – в медучреждения Владимира. Снижение заболеваемости зарегистрировано