Конкретные сроки завершения строительства пока не озвучены.

В областном центре Владимира продолжается возведение стелы «Город трудовой доблести», посвященной присвоению городу этого почетного звания, сообщил глава города Дмитрий Наумов. Монумент будет установлен на пересечении улиц Мира и Батурина, напротив Центрального парка культуры и отдыха.В создании стелы участвуют мастера из разных городов: элементы из хрусталя изготавливаются владимирскими умельцами на Гусевском хрустальном заводе, а основным материалом станет гранит, который обрабатывается в Челябинске. Конкретные сроки завершения строительства пока не озвучены.Напомним, ранее мы писали, что мэр