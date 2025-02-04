Многодетная семья спаслась из горящего дома благодаря пожарным извещателям. Пятилетний ребенок поджег мусор на веранде – огонь начал распространяться. Приборы издали громкий звук и

Многодетная семья спаслась из горящего дома благодаря пожарным извещателям. Пятилетний ребенок поджег мусор на веранде – огонь начал распространяться. Приборы издали громкий звук и привлекли внимание матери. Пожар в деревне Высоково Судогодского района произошел сегодня, 4 января, в 12:48. Загорелся дом №10 на улице Полевой. Как сообщили в МЧС, в этот момент дома была многодетная