Сейчас идет расследование преступлений.

В Судогодском районе Владимирской области прокуратура возбудила дело против местного жителя, который незаконно зарегистрировал четырех мигрантов у себя в доме и впоследствии совершил убийство. Инцидент произошёл 22 марта 2025 года, когда во время пьянки между обвиняемым и жертвой возник конфликт, в результате которого последний был убит кухонным ножом.Первоначально правоохранительные органы проверяли соблюдение миграционного законодательства и выявили, что мужчина прописал мигрантов в своем доме, отключенном от электричества и водоснабжения. Они не планировали жить там и вскоре покинули место регистрации.Прокуратура требует снятия мигрантов с учета и инициировала процесс по факту убийства. Суд согласился на избрание строгой меры пресечения и заключил обвиняемого под стражу. В настоящее время прокуратура контролирует дальнейшее расследование.