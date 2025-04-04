Крепкий ветер ожидается 4 апреля во Владимире и области. Синоптики прогнозируют порывы до 15-17 метров в секунду примерно с 6:00 до 21:00, рассказали в пресс-службе мэрии Владимира. Сильный ветер

Крепкий ветер ожидается 4 апреля во Владимире и области. Синоптики прогнозируют порывы до 15-17 метров в секунду примерно с 6:00 до 21:00, рассказали в пресс-службе мэрии Владимира. Сильный ветер повышает вероятность возникновения ЧС, таких, как обрыв ЛЭП, аварии на объектах энергоснабжения, повреждение слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев. Власти призывают владимирцев быть внимательными и осторожными.