Во Владимире отметят День беременных. Так как женщина вынашивает ребенка 9 месяцев, этот праздник проводят дважды в год – 7 октября и 7 апреля. Торжество состоится в Патриаршем саду 7 числа.

Во Владимире отметят День беременных. Так как женщина вынашивает ребенка 9 месяцев, этот праздник проводят дважды в год – 7 октября и 7 апреля. Торжество состоится в Патриаршем саду 7 числа. Как отметили в правительстве, День беременных проводится по инициативе Владимира Путина, партии «Единая Россия» и РПЦ. Из пресс-релиза правительства области Цель праздника – содействовать