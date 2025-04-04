Во Владимире начали облагораживать памятники, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны. Такие работы проводятся каждый год, но перед юбилеем Победы им уделяется особое

Во Владимире начали облагораживать памятники, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны. Такие работы проводятся каждый год, но перед юбилеем Победы им уделяется особое внимание, отметили в мэрии. Работы выполняет МКУ «Зеленый город». 3 апреля сотрудники начали ремонтировать мемориал в Юрьевце на улице Ноябрьской. Его очистят и покрасят, а также побелят бордюры и сделают уборку