Сбыт или перевозка фальшивых денег карается лишением свободы на срок до 15 лет.

Во Владимирской области участились случаи обнаружения фальшивых денежных знаков, в основном номиналом 1000 и 5000 рублей. По данным УМВД по Владимирской области, подделки чаще всего выявляются на рынках, в магазинах и других торговых точках.В мае в округе Муром была обнаружена поддельная купюра номиналом 2000 рублей, а в Кольчугино, Вязниках и Юрьев-Польском - фальшивые купюры номиналом 1000 рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.Полиция предупреждает, что сбыт или перевозка фальшивых денег карается лишением свободы на срок до 15 лет. Если у вас обнаружили сомнительную купюру, рекомендуется расплатиться другими деньгами и обратиться в банк для проведения экспертизы. Ни в коем случае не пытайтесь сбыть подделку, так как это уголовно наказуемо.