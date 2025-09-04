В Сети появилось видео смертельного ДТП, которое произошло накануне в Коврове. На улице Муромской автомобиль задавил женщину 67 лет. Трагедия произошла на пешеходном переходе. На кадрах

В Сети появилось видео смертельного ДТП, которое произошло накануне в Коврове. На улице Муромской автомобиль задавил женщину 67 лет. Трагедия произошла на пешеходном переходе. На кадрах видно, как пенсионерка неспешно подходит к переходу. Уже на “зебре” она внезапно ускоряется, перебегает половину дороги и, споткнувшись, падает на асфальт. В этот момент отечественная “семерка” на скорости наезжает