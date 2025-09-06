В Центральной поликлинике города Владимира на Никитской размещён Медицинский ассистент GigaDoc. Он находится на первом этаже в общем доступе. Любой пациент может пройти на нём первичную

В Центральной поликлинике города Владимира на Никитской размещён Медицинский ассистент GigaDoc. Он находится на первом этаже в общем доступе. Любой пациент может пройти на нём первичную диагностику здоровья. Потребуется около 10 секунд. Результаты затем можно обсудить с врачом. Из пресс-релиза Правительства области Комплекс определяет 12 показателей, включая индекс массы тела, давление, риск диабета II типа,