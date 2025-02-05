В музее-заповеднике «Александровская слобода» в Год защитника Отечества готовятся к проведению знаковых мероприятий.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» в Год защитника Отечества готовятся к проведению знаковых мероприятий. Некоторые из них посвящены 80-летию Победы. Сегодня вышло официальное положение о проведении музеем конкурса «Время героев», основанного на материалах одноименной выставки, которая начнет работу в преддверии 23 февраля.Куратор проекта, зав. научно-методическим отделом музея-заповедника Екатерина Копейкина поясняет: «Участникам конкурса предлагается, используя представленные на выставке предметы, в оригинальной и эмоциональной форме рассказать о судьбе «своего» героя (современника или предка) – участника военных действий или труженика тыла. Ролик может быть снят любой видеоаппаратурой в формате МР 4. Будут приниматься и презентации.Мы устраиваем подобные конкурсы к юбилеям Великой Победы и приз всегда у нас тематический – поездка в один из известных военно-исторических музеев. Победители 2015 года побывали в Бресте, в 2020 году мы возили ребят в военно-исторический музейный комплекс «Дорога памяти» (это парк «Патриот»). В этом году поездка тоже будет, а вот куда именно – мы держим в секрете».Зам.директора музея-заповедника Лариса Зарайская дополняет: «При организации конкурса мы поставили перед собой несколько важных задач. В первую очередь, это воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну, а также сохранение исторической памяти и противодействие попыткам фальсификации истории. Конкурс будет проводиться с 20 февраля до 20 июня, с подробным положением можно ознакомиться на сайте музея».Сама выставка «Время героев» обещает быть масштабной, предоставляя обширное поле для творчества ребят. Основные комплексы дополнят экспонаты музеев-партнеров по темам «Оборона Москвы» и «Прохоровское сражение». Отдельный раздел будет посвящен участию александровцев и воинов ДНР в специальной военной операции.Кстати, юбилейная дата будет отражена и в программе ежегодного молодёжного фестиваля «Слобода музыкальная», который 17 марта пройдет под названием «Поем тебе, Великая Победа!». Участие предполагает формат фронтовых концертных бригад, которые в военное время выступали на передовой и в госпиталях, поддерживая солдат.Хочется надеется, что разнообразие вариантов и творческий подход привлечет молодежь и их наставников к участию в многочисленных историко-патриотических мероприятиях музея.