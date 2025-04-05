Теперь они рассылают электронные письма с логотипом Банка России.

Мошенники придумали новую схему обмана жителей Владимирской области. Теперь они рассылают электронные письма с логотипом Банка России, в которых указывают ФИО получателя, чтобы вызвать доверие, предупреждает владимирское отделение регулятора.В письме злоумышленники сообщают о якобы существующем счете жертвы в европейском банке. Они предлагают закрыть этот «международный счет» с сохранением процентов и перевести сбережения на российский банковский счет. Для связи указывают контакт «менеджера», который также являются частью мошеннической схемы.В некоторых письмах присутствует ссылка на поддельный сайт. Там жертву просят ввести личные и банковские данные якобы для идентификации и закрытия счета. В случае отказа угрожают штрафами, арестом имущества или взысканием с зарплаты.Банк России напоминает: сотрудники банка никогда не звонят клиентам и не присылают копии документов, не запрашивают персональные и банковские данные, не предлагают удаленно проводить операции со счетом.