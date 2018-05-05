В результате столкновения двух транспортных средств пострадали 4 человека.

4 мая 2018 года около 3 часов утра напротив дома 45 по улице Ленина города Суздаля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 2 транспортных средств, в результате которого пострадали 4 человека.По предварительной информации, 28-летний водитель из Ивановской области, двигаясь на автомобиле «Хюндай Аксент» со стороны г. Владимира в сторону г. Иваново, допустил наезд на ограждение ремонтируемого моста, а затем совершил наезд на стоящий на левой полосе дороги каток «ДУ-84».В результате ДТП пострадали: водитель «Хюндай Аксент», а также его пассажиры - 20-летняя девушка и молодые люди 1990 и 1997 годов рождения. Все они с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ЦРБ города Суздаля. На момент столкновения каток находился без водителя.По факту происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.