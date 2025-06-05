Мужчину уговаривали не рассказывать, где он получил травму.

Во Владимирской области работник предприятия в Радужном потерял четыре пальца на руке. Несмотря на попытки уговорить его скрыть обстоятельства получения травмы, пострадавший добился справедливости в суде, сообщила пресс-служба областной прокуратуры 5 июня.Следствие установило, что в мае 2023 года мужчина работал прессовщиком на вальном станке обработки резины без официального оформления трудовых отношений. Ему не были внесены записи в трудовую книжку и не проводились инструктажи по технике безопасности.Во время работы его правая рука, в перчатке, прилипла к резине и была затянута внутрь станка между валами.В результате инцидента мужчина получил 3 группу инвалидности и нуждался в длительной реабилитации, операциях, постоянном уходе и помощи. Восстановить пальцы не удалось.Работодатель не создал комиссию по расследованию несчастного случая, не уведомил прокуратуру и инспекцию труда, а также уговорил пострадавшего заявить, что травма получена в быту, лишив его права на социальные выплаты.Прокуратура, узнав о случившемся, подала иск в суд с требованием установить факт трудовых отношений, признать произошедшее несчастным случаем на производстве и взыскать с работодателя 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования, а также наложил арест на имущество предприятия.