Об этом сообщили в администрации города.

С 9 по 26 июня будет закрыто движение по улице Гражданской во Владимире на участке от дома №2 до дома №8 из-за работ на теплосетях, связанных с подключением потребителей к городским коммуникациям.Это ограничение коснется участка в районе пересечения с улицей 8 Марта, используемого водителями для объезда Студеной горы и проспекта Ленина.Власти города просят водителей заранее планировать маршруты объезда, так как движение будет ограничено в течение 17 дней.Помимо указанного дома на улице Гражданской, подключение к коммуникациям также проводится по адресам: улица Дворянская, 25 (авиамеханический колледж), Садовая, 16-б (частный дом), Студеная гора, 3 (бывшая богадельня) и 20-а (детская поликлиника №1). Однако в районе этих зданий перекрытия движения не планируются.