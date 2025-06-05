Объект будет переделан новым подрядчиком.

Власти Суздаля Владимирской области расторгли контракт с компанией «ДСУ-3» после некачественного ремонта Торговой площади, проведенного к тысячелетию города. Булыжное покрытие площади начало разрушаться сразу после завершения работ.На ремонт было выделено 46,9 млн рублей, но в процессе выполнения были зафиксированы нарушения, включая использование тяжелой техники, что привело к повреждению Торговых рядов и отставанию от графика. Главной проблемой стало низкое качество укладки булыжника, который начал вываливаться, образуя проплешины.Объект будет переделан новым подрядчиком.