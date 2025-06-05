Победитель торгов, которого определят 20 июня.

Администрация Владимира объявила тендер на установку памятника князю Юрию Долгорукому на смотровой площадке у Георгиевской церкви. Максимальная цена контракта составляет 40,4 миллиона рублей.Победитель торгов, которого определят 20 июня, должен будет установить бронзовую 5-метровую статую работы скульптора Петра Добаева до 31 октября 2025 года. Помимо установки памятника, в стоимость контракта входит благоустройство смотровой площадки: замена плитки и ступеней, установка скамеек, светильников и засев газона. Финансирование частично покроют средства, выделенные правительством Москвы.