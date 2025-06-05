Он был «вором в законе» с 2013 года до момента задержания в 2022 году.

Во Владимирской области «вор в законе» приговорен к 12 годам колонии строгого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии и незаконное хранение оружия. Как сообщила прокуратура, мужчина, являясь «вором в законе» с 2013 года до момента задержания в 2022 году, управлял преступной средой, занимался подбором кадров и организацией «общака».При обыске у него был обнаружен пистолет ТТ и патроны. Приговор пока не вступил в силу.Напомним, ранее мы писали, что во