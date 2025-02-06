Антон Завойстый стал управляющим владимирским отделением Банка России. На эту должность его назначили 6 февраля. Антон Завойстый до этого работал на таком же посту в Запорожской области. В

Антон Завойстый стал управляющим владимирским отделением Банка России. На эту должность его назначили 6 февраля. Антон Завойстый до этого работал на таком же посту в Запорожской области. В 2004 году Антон Завойстый окончил Ярославский военный финансово-экономический институт имени генерала армии А.В. Хрулева по специальности «экономист». Второе высшее образование получил в Российском государственном гуманитарном университете по