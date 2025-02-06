Антон Завойстый стал управляющим владимирским отделением Банка России. На эту должность его назначили 6 февраля. Антон Завойстый до этого работал на таком же посту в Запорожской области. В
<a href="https://33live.ru/novosti/06-02-2025-novym-rukovoditelem-vladimirskogo-otdeleniya-banka-rossii-stal-anton-zavojstyj.html" target="_blank">Новым руководителем владимирского отделения Банка России стал Антон Завойстый</a> - Антон Завойстый стал управляющим владимирским отделением Банка России. На эту должность его назначили 6 февраля. Антон Завойстый до этого работал на таком же посту в Запорожской области. В
[url=https://33live.ru/novosti/06-02-2025-novym-rukovoditelem-vladimirskogo-otdeleniya-banka-rossii-stal-anton-zavojstyj.html]Новым руководителем владимирского отделения Банка России стал Антон Завойстый[/url] - Антон Завойстый стал управляющим владимирским отделением Банка России. На эту должность его назначили 6 февраля. Антон Завойстый до этого работал на таком же посту в Запорожской области. В