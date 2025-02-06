Вопиюще жестокое убийство. 95-летняя женщина пережила Великую Отечественную войну, а смерть пришла от рук родного внука. Пьяный родственник припомнил детские обиды и разъярился. Убийство

Вопиюще жестокое убийство. 95-летняя женщина пережила Великую Отечественную войну, а смерть пришла от рук родного внука. Пьяный родственник припомнил детские обиды и разъярился. Убийство произошло 6 декабря 2024 года в квартире на улице Королева в Александрове. Там обвиняемый проживал в одной квартире со своей беспомощной 95-летней бабушкой. Старушка не могла передвигаться самостоятельно. Как уточняют в