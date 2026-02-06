В 2026 году в рамках реализации федеральной программы «Молодёжь и дети» в Коврове капитально отремонтируют школу №18. На проведение работ выделено свыше 10 млн рублей.

В 2026 году в рамках реализации федеральной программы «Молодёжь и дети» в Коврове капитально отремонтируют школу №18. На проведение работ выделено свыше 10 млн рублей.Здание школы было построено более 70 лет назад и сегодня нуждается в серьёзном обновлении. Выигравшему торги подрядчику предстоит отремонтировать фундамент и цоколь, восстановить крышу, входные группы, лестницы и крыльцо, а также поменять окна и двери.Работы стартуют в апреле, и уже новый учебный год ребята должны встретить в преображённом здании.Школа №18 расположена в северной части города. Сегодня в ней учатся 385 детей, хотя рассчитана она всего на 316 человек. Несмотря на скромные размеры, здесь буквально бурлит насыщенная жизнь. К примеру, в школе выпускают собственную газету и имеется свой спортивный клуб «Северный». Кроме того, местные педагоги стали авторами региональной страноведческой игры по французскому языку «Игры разума», пользующейся популярностью среди преподавателей и учеников всей Владимирской области.На днях депутат Госдумы РФ Игорь Игошин, глава города Сергей Сидорин, председатель Совета народных депутатов Елена Фомина и депутат ЗС области Людмила Никитина посетили школу №18 и обсудили её готовность к большой модернизации.«Создание качественной образовательной среды для наших новых поколений — задача "Единой России". И мы воплощаем её в жизнь. Взял данный объект на контроль!» — написал парламентарий на своей официальной в соцсети.