Главный туристический маршрут страны, знаменитое «Золотое кольцо», снова испытывает на прочность водителей и их автомобили. Вместо ровного асфальта на участке трассы Р-132 за Суздалем, в районе деревни Лопатницы, зияют огромные дыры.Местные жители снимают на видео разбитое полотно. Люди оставляют на этой трассе подвески и пробитые колеса.Огромный поток машин, включая туристические автобусы, ежедневно рискует попасть в аварию на этом «убитом» отрезке. В ситуацию вмешались общественники и направили официальный запрос в ФКУ «Центравтомагистраль».Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .