В поселке Красная Горбатка местный спортивный центр наконец-то дождался ремонта, но только после того, как в здание нагрянула проверка.Вместо комфортных условий для спорта ребят ждали разбитые полы, которые невозможно было нормально помыть, и опасная лестница в холле. В тренажерном зале на первом этаже ситуация оказалась не лучше: на стенах красовались подтеки, а краска и штукатурка попросту осыпались от сырости.Прокуроры сразу завели на директора центра административное дело за нарушение санитарных норм и потребовали немедленно исправить ситуацию. Руководству пришлось оперативно искать рабочих и приводить помещения в божеский вид. Сейчас ремонт в спортзале уже закончили, и дети могут заниматься в чистоте и безопасности.