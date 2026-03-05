Разговаривают три мужика. Один:
- Прикиньте, зашел с подругой магазин, и ей на глаза попались такие сексуальные трусики... Мне это стоило 3000 р.
Второй:
- А я зашел с женой в магазин, так ей на глаза попались трусики с бриллиантами.... Мне это стоило штуку баксов...
Третий:
- А моей жене на глаза попались трусики, так, обычные, ничего особенного... Мне это стоило 300 тыщ и развод...
Первый и второй:
- А в каком магазине она их нашла?
Третий:
- В каком магазине.... Она их под нашей кроватью нашла.
