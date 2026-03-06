Пособие посчитали исходя из неполной занятости женщины, хотя по закону ей полагалась полная выплата.

Многодетная мать из Владимира получила недоплаченное пособие по беременности и родам. Еще осенью 2024‑го ей назначили выплату, но из‑за ошибки сотрудника ОСФР сумма оказалась вдвое меньше положенной: вместо 98 685 рублей женщина получила лишь 49 342 рубля.Пособие посчитали исходя из неполной занятости женщины, хотя по закону ей полагалась полная выплата. Прокуратура не оставила ситуацию без внимания и подала в суд иск — требовала не только доплатить недополученную сумму, но и компенсировать моральный вред. Мировой судья встал на сторону многодетной матери, а когда ОСФР попытался обжаловать решение во Фрунзенском районном суде — получил отказ.