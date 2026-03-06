Лекарство по закону должны были выдать ему бесплатно.

Во Владимире суд встал на сторону пациента, который был вынужден сам купить дорогостоящее лекарство из‑за проволочек Минздрава. Мужчина с онкологическим заболеванием нуждался в ежедневном приеме препарата стоимостью более 150 тысяч рублей за упаковку. Лекарство по закону должны были выдать ему бесплатно.Из‑за несвоевременного выделения финансирования и затянувшихся закупок рецепты пациента поставили на отсроченное обслуживание. Опасаясь за свое здоровье, мужчина не мог ждать — и купил лекарство за собственные деньги. Тогда прокуратура вмешалась в ситуацию и подала иск к региональному Минздраву.Суд удовлетворил требования прокурора.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .