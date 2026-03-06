В итоге полицейские изъяли больше 50 пар сомнительной обуви.

В Муроме местный житель решил, что торговать известными брендами — это самый короткий путь к богатству. Мужчина закупал на московских рынках кроссовки с логотипом «Адидас» и выставлял их на полки своего магазина.В итоге полицейские изъяли больше 50 пар сомнительной обуви, а правообладатели бренда подсчитали убытки. Оказалось, что муромский коммерсант нанес компании ущерб на 450 тысяч рублей. Теперь вместо прибыли мужчине грозит реальный срок — прокурор уже передал дело в суд.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .