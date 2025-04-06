Владмирцы прошли в следующий этап конкурса «Ну-ка, все вместе!»

На телеканале «Россия-1» стартовал новый сезон масштабного вокального конкурса «Ну-ка, все вместе! Хором!», где за победу соревнуются как камерные ансамбли, так и крупные хоры, состоящие из профессионалов и любителей. В первом выпуске выступили восемь коллективов. Среди участников был и хор русской песни Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина.Владимирцы исполнили лирическую композицию «Ох, ни за речкою».Владимирский коллектив смог покорить сердца всей сотни жюри (в состав жюри входит 100 известных людей) — все судьи встали во время выступления владимирских хористов.Профессионалы отметили безупречное исполнение сложной композиции, великолепные голоса, невероятную слаженность молодого коллектива. А один из судей, Сергей Лазарев признался, что выступление растрогало его до слез.Владимирский хор вышел в следующий этап конкурса.Победитель шоу «Ну-ка, все вместе!» получит денежный приз в размере 1 миллиона рублей, а также возможность ротации на радио.