Женская солидарность.
Жена возвращается домой под утро.
Муж:
- Где была?
- У Люськи засиделась. Ну, ты же знаешь, бабские разговоры, так и не заметили, как время пролетело.
Муж набирает номер.
- Алло, Люся, привет. Моя сегодня у тебя была?
- Нет, я ее уже недели три не видела.
Мужская солидарность.
Муж возвращается домой под утро.
Жена:
- Где был?
- У Сереги засиделся. Ну, ты же знаешь, мужские базары, так и не заметили, как время пролетело.
Жена набирает номер.
- Алло, Сергей, привет. Мой сегодня у тебя был?
- Так он у меня до сих пор сидит.
