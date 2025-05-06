Суд может закончиться штрафом в 300 000 рублей для Суздаля.

Конфликт между туристическими компаниями из Плеса Ивановской области и Суздаля Владимирской области возник из-за использования термина «избинг» (глэмпинг) в рекламе. Об этом пишет тг-канал SHOT.База отдыха из Плёса, зарегистрировавшая этот товарный знак, подала иск против суздальской компании.Ей грозит запрет на использование названия и штраф. Ситуация предупреждает других игроков на рынке, так как Плёсская компания владеет рядом патентов, и нарушение прав может повлечь штраф до 300 тысяч рублей.